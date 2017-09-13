Федерер: если бы я мог вернуться в прошлое и сыграть с кем-то, это был бы Борг

19-кратный победитель турниров «Большого шлем» швейцарец Роджер Федерер признался, что испытывает огромное уважение к 11-кратному обладателю титулов Grand Slam шведу Бьорну Боргу, который будет капитаном команды Европы в Кубке Лэйвера. Турнир пройдёт в Праге 22-24 сентября.

«Бьорн не так много времени проводит в туре. Если появляется, то на короткое время. Каждая минута, которую можно провести рядом с ним, — это большая честь. Думаю, то, что он будет капитаном нашей команды в Кубке Лэйвера, — это нечто особенное.

Я испытываю огромное уважение к нему. Если бы я мог вернуться в прошлое и сыграть с кем-то, то выбрал бы Бьорна. Он невероятно хорош, и его вклад в игру огромен. Когда я смотрю на его игру, то понимаю, что это просто невероятно», — цитирует Федерера Tennis World USA.