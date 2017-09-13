Надаль: не представляю Испанию без Каталонии

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к референдуму о независимости Каталонии, который состоится 1 октября.

«Я не против референдумов, но они не должны противоречить законодательству. А правительство Испании признало инициативу незаконной. Нельзя игнорировать закон, я не могу ехать на красный свет, только потому, что мне так нравится.

Я чувствую близость к Каталонии, но считаю себя испанцем. Я не представляю Испанию без Каталонии и не хочу верить, что это произойдёт. Вместе мы сильнее, чем по отдельности. Испании будет лучше с Каталонией, а Каталонии — с Испанией", — приводит слова Надаля Sport 360.