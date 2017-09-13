Кудрявцева и Кнолль снялись с парного матча в Квебеке после трёх геймов

Получившие третий номер посева на турнире серии WTA International в Квебеке (Канада) россиянка Алла Кудрявцева и швейцарка Ксения Кнолль снялись с матча первого круга против американки Ирины Фалькони и венгерки Фанни Столлар при счёте 1:2 в первой партии.



Теннисистки провели на корте 24 минуты. Кудрявцева и Кнолль отыграли три брейк-пойнта, вытащив единственный гейм на своей подаче со счёта 0:40. Сами они на приёме взяли только одно очко. Ни эйсов, ни двойных ошибок ни у одной пары не было.



В четвертьфинале Фалькони и Столлар сыграют либо с американками Анной Татишвили и Сачией Викери, либо с американкой Кейтлин Кристиан и мексиканкой Гильяной Олмос.