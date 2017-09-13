Мария разгромила Мин во втором круге турнира в Квебеке

Немка Татьяна Мария (4) (до замужества — Малек) разгромила американку Грэйс Мин (LD) в 1/8 финала турнира серии International в Квебеке (Канада) — 6:1, 6:1.



Матч продолжался всего 52 минуты. Мария выполнила 9 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Мин два упущенных брейк-пойнта. Ни эйсов, ни двойных у неё не было.



Следующей соперницей Марии станет либо американка Сачия Викери, либо швейцарка Виктория Голубич (8). Их матч состоится чуть позже в этот же день.