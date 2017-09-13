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Шарапова: в детстве родители заставляли меня висеть на турнике перед сном

13 сентября 2017, среда. 20:49 Теннис

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, какие упражнения ей советовали делать родители в детстве для

«Мои родители видели, что ведущие теннисистки мира, когда я была маленькой, высокого роста. Они боялись, что я буду ниже, поэтому просили меня каждый день перед сном висеть на турнике. Именно во сне организм растёт наиболее всего, поэтому родители заставляли меня тянуться перед тем, как лечь в постель», — приводит слова Шараповой ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
13 сентября 2017, среда
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