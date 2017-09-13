Т. Надаль: думаю, Рафа догонит Федерера по количеству побед на ТБШ

Тони Надаль, дядя и тренер первой ракетки мира — испанца Рафаэля Надаля, оценил шансы племянника догнать швейцарца Роджера Федерера по количеству победу на турнирах серии «Большого шлема». На данный момент в активе Рафаэля 16 побед на Grand Slam, у Роджера — 19.

«Считаю, когда-нибудь это случится. Понимаю, будет крайне тяжело справиться с этой задачей, потому что сейчас на каждом турнире „Большого шлема“ завоевать титул очень трудно. Но впереди у Рафы несколько розыгрышей „Ролан Гаррос“, так что шансы увеличить количество трофеев очень велики», — приводит слова Тони Надаля Tennis World.