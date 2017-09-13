Веснина поздравила Кимико Дате с тем, что у неё была великолепная карьера

Россиянка Елена Веснина поздравила 46-летнюю японку Кимико Дате с тем, что у неё была замечательная карьера. Кимико официально ушла из тенниса после выступления на домашнем турнире в Токио. Напомним, карьера Дате фактически была разделена на два этапа. Она дебютировала в теннисе в конце 1980-х, а в конце 1995 года была четвёртой ракеткой мира. Год спустя она ушла из тенниса, но вернулась в 2008-м, когда ей было 37 лет. После возвращения завоевала один титул на уровне WTA в одиночном разряде, а также выиграла несколько турниров в паре. В одиночном разряде она стала второй самой возрастной чемпионкой турнира WTA в Открытой эре после Билли Джин Кинг.



«Поздравляю Кимико с великолепной карьерой! Ты всегда сильно вдохновляла всех нас. Играть и соревноваться с тобой было настоящей честью», — написала Веснина в своём «твиттере».