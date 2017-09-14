Шарапова: когда соперницы критиковали меня, чувствовала себя уязвимой и одинокой

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала критические высказывания многих теннисисток по поводу предоставления ей «уайлд-кард» на турниры и постановки её матчей на центральные корты.



«Конечно, в чисто человеческом плане, глубоко внутри, всегда тяжело слышать такое. Поэтому у меня ушло много времени на то, чтобы суметь написать об этом. Это были тяжёлые моменты и для меня, и для моей семьи. Я отложила книгу и долго ничего не писала.



Мне было грустно, я чувствовала себя уязвимой и одинокой. Но в итоге, пройдя через такие моменты, в чём-то становишься сильнее.



Что касается предоставления мне „уайлд-кард“, то не я принимаю эти решения, равно как и решения о том, на каком корте я буду играть. Я изначально говорила, что если меня поставят на самый дальний корт, я сыграю там. Для меня главное — быть в сетке и играть, а где — неважно», — приводит слова Шараповой Tennis Now.