Лепченко проиграла Абанде во втором круге турнира в Квебеке

Американская теннисистка Варвара Лепченко (5) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Квебеке. Во втором круге она потерпела поражение от представительницы Канады Франсуазы Абанды со счётом 7:5, 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Варвара 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Абанда поспорит с представительницей Венгрии Тимей Бабош (3).