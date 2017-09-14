Вторая ракетка турнира в Токио Чжан Шуай не вышла в четвертьфинал, проиграв Дияс

Китайская теннисистка Чжан Шуай (2) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Токио. Во втором круге она уступила представительницей Казахстана Зарине Дияс (Q) со счётом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 11 минут. Китаянка совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Дияс поспорит со своей соотечественницей Юлией Путинцевой (8).

Токио. Женщины. Второй круг

Яна Фетт (Хорватия, Q) — Яна Чепелова (Словакия) — 6:0, 6:3.

Юлия Путинцева (Казахстан, 8) — Хань Синьюнь (Китай) — 6:2, 2:0, отказ Хань Синьюнь.

Ван Цян (Китай) — Куруми Нара (Япония) — 6:2, 6:3.

Кристина Макхэйл (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:1.