Сугита и Клезар откроют матч плей-офф Кубка Дэвиса Япония — Бразилия

В Осаке (Япония) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Японии и Бразилии. 15 сентября первым на корт выйдут Юити Сугита и Гильерме Клезар. Затем сыграют Го Соеда и Тьяго Монтейро.

16 сентября состоится парная встреча Бен Маклахлан / Ясутака Утияма — Марсело Мело / Бруно Суарес.

17 сентября состоятся поединки Юити Сугита — Тьяго Монтейро и Го Соеда — Гильерме Клезар.

Мужская сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса сыграет с венграми в Будапеште.