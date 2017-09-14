Ширас: с такой формой у Рафы хорошие шансы обойти Роджера по титулам на ТБШ

Полуфиналист Открытого чемпионата США 1985 года в миксте, бывший американский теннисист, а ныне телекомментатор Лейф Ширас предположил, что 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль может обойти по количеству титулов на соревнованиях Grand Slam швейцарца Роджера Федерера (19 титулов).

«С такой формой Рафа может выиграть не менее четырёх-пяти турниров «Большого шлема». У Надаля очень хорошие шансы обойти Роджера, если он будет так же готов физически», — приводит слова Шираса Sky Sports.