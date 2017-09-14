175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ширас: с такой формой у Рафы хорошие шансы обойти Роджера по титулам на ТБШ

14 сентября 2017, четверг. 10:05 Теннис

Полуфиналист Открытого чемпионата США 1985 года в миксте, бывший американский теннисист, а ныне телекомментатор Лейф Ширас предположил, что 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль может обойти по количеству титулов на соревнованиях Grand Slam швейцарца Роджера Федерера (19 титулов).

«С такой формой Рафа может выиграть не менее четырёх-пяти турниров «Большого шлема». У Надаля очень хорошие шансы обойти Роджера, если он будет так же готов физически», — приводит слова Шираса Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
14 сентября 2017, четверг
10:40 Матч плей-офф Кубка Дэвиса Казахстан — Аргентина откроют Кукушкин и Пелья
10:05 Ширас: с такой формой у Рафы хорошие шансы обойти Роджера по титулам на ТБШ
09:29 Сугита и Клезар откроют матч плей-офф Кубка Дэвиса Япония — Бразилия
09:23 34-летняя Бовина вышла во второй круг турнира ITF в Лас-Вегасе
09:20 Вторая ракетка турнира в Токио Чжан Шуай не вышла в четвертьфинал, проиграв Дияс
09:19 Лепченко проиграла Абанде во втором круге турнира в Квебеке
00:50 Доден снялась с турнира в Квебеке, Доулхайд прошла в четвертьфинал
00:40 Шарапова: когда соперницы критиковали меня, чувствовала себя уязвимой и одинокой
00:00 Бублик — Кирьосу: Ник, мои удары лучше твоих
13 сентября 2017, среда
22:12 Бабош переиграла Броэди во втором раунде турнира в Квебеке
21:53 Веснина поздравила Кимико Дате с тем, что у неё была великолепная карьера
21:50 Т. Надаль: думаю, Рафа догонит Федерера по количеству побед на ТБШ
20:49 Шарапова: в детстве родители заставляли меня висеть на турнике перед сном
20:29 Мария разгромила Мин во втором круге турнира в Квебеке
19:26 Азаренко и сёстры Уильямс вошли в совет игроков WТА
19:18 Кудрявцева и Кнолль снялись с парного матча в Квебеке после трёх геймов
18:27 Надаль: не представляю Испанию без Каталонии
18:00 С. Уильямс опубликовала первое фото с новорожденной дочерью
16:39 Багдатис и Джумхур заменят Монфиса и Л. Майера на турнире в Санкт-Петербурге
16:16 Сафиуллин проиграл Истомину во втором круге турнира в Стамбуле
15:08 Стивенс: думаю, с моей игрой всё хорошо и менять ничего не нужно
13:51 Шарапова: Серена уверена в себе и решительна. Конечно, это действует устрашающе
12:31 Федерер: если бы я мог вернуться в прошлое и сыграть с кем-то, это был бы Борг
12:13 Путинцева обыграла Дуань Инъин в первом круге турнира в Токио
11:41 Кравчук опубликовал фото сборной России перед матчем с Венгрией в Кубке Дэвиса
10:21 Лидер посева Младенович проиграла Фетт в первом круге турнира в Токио
09:59 Квитова на свои средства открыла клубный дом в теннисном комплексе Фульнека
09:28 Мертенс и Крунич вышли в четвертьфинал турнира в Токио, Кр. Плишкова выбыла
09:22 Стивенс — первая с 2015 года теннисистка, появившаяся на обложке SI
09:22 Потапова проиграла Шмидловой на старте турнира ITF в Лас-Вегасе
09:18 Касаткина претендует на звание «Прорыв месяца»
09:15 Вандевеге, Кис, В. Уильямс, Стивенс — кандидаты на звание лучшего игрока августа
09:15 Ван Эйтванк, Викери и Абанда вышли во второй круг турнира в Квебеке
08:05 Макхэйл вышла во второй круг турнира в Токио, Стосур и Осака вылетели
07:33 Монфис снялся с турнира в Санкт-Петербурге
04:27 Шафаржова отдала всего один гейм Татишвили на старте турнира в Квебеке
00:38 Беккер: Саша Зверев ещё поможет сборной Германии в Кубке Дэвиса
12 сентября 2017, вторник
23:53 В Нью-Йорке состоялась презентация автобиографии Марии Шараповой
22:09 Мария, Голубич и Кенин преодолели первый круг на турнире в Квебеке
21:59 Жена Андерсона: в год уходит не меньше $ 100 тыс. на проезд и проживание
21:31 Кирьос: Кубок Дэвиса помог понять, что теннис не так уж плох
19:44 Шаповалов: судьи паникуют, видя мою фамилию, однажды назвали Шараповой
19:28 Хингис: Томичу нужно пойти работать на завод
17:57 Донской на отказе Габашвили вышел во второй круг челленджера в Стамбуле
17:42 Виландер: Надаль может догнать Федерера по количеству побед на ТБШ
Все новости RSS
Партнерский контент