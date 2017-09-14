Матч плей-офф Кубка Дэвиса Казахстан — Аргентина откроют Кукушкин и Пелья

В Астане (Казахстан) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Аргентины. 15 сентября первыми на корт выйдут Михаил Кукушкин и Гидо Пелья. Затем сыграют Дмитрий Попко и Диего Шварцман.

16 сентября состоится парная встреча Михаил Кукушкин / Александр Недовесов — Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени.

17 сентября пройдут поединки Михаил Кукушкин — Диего Шварцман и Дмитрий Попко — Гидо Пелья.

Мужская сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса сыграет с венграми в Будапеште.