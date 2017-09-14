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Шарапова: было бы странно, если бы я не написала о Серене в своей книге

14 сентября 2017, четверг. 12:14 Теннис

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова в интервью знаменитой американской телеведущей Кэти Курик рассказала, почему решила написать о противостоянии с американкой Сереной Уильямс в своей автобиографии.

«Мне было важно поделиться опытом игры с Сереной. Я читала много автобиографий спортсменов, и было много случаев, когда они не говорили о своих соперниках, о противостоянии с ними. Я подумала, что было бы странно, если бы я ничего не написала о Серене. Я играла с ней в своём первом финале турнира «Большого шлема».

Но началось всё ещё раньше, когда я тренировалась в академии Боллетьери. Я видел Серену, Винус и их отца. Сотни детей наблюдали за её тренировкой, за тем, как она двигалась и что делала на корте Я тоже видела это. А спустя четыре года я встретилась с ней в финале Уимблдона. Я не могу сказать, что тогда была готова сражаться с ней. Но это было чудо», — сказала Шарапова.

Шарапова: телосложение Серены гораздо внушительнее, чем кажется по телевизору
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Серена Уильямс Уимблдон
Новости. Теннис
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