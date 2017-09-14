Фучович и Рублёв откроют матч плей-офф Кубка Дэвиса Венгрия — Россия

В Будапеште (Венгрия) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России. 15 сентября первыми на корт выйдут Мартон Фучович и Андрей Рублёв. Затем сыграют Аттила Балаж и Карен Хачанов.

16 сентября состоится парная встреча Аттила Балаж / Мартон Фучович — Константин Кравчук / Даниил Медведев.

17 сентября пройдут поединки Мартон Фучович — Карен Хачанов и Аттила Балаж — Андрей Рублёв.

Ранее пять раз со сборной Венгрии в Кубке Дэвиса играла команда СССР и однажды (1996 год) сборная России. Во всех шести поединках победа была на стороне отечественных теннисистов.