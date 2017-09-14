Шарапова: у меня сейчас нет бойфренда

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова в интервью знаменитой американской телеведущей Кэти Курик немного рассказала о своей личной жизни.

Курик спросила: «Вы встречались с несколькими профессиональными спортсменами: Григор Димитров, Саша Вуячич, по всей видимости, Энди Роддик, Чарли Эберсол...» Мария перебила Курик и со смехом сказала: «Мы огласим весь список? Давайте закончим! Они не заслуживают такой чести. Они все потрясающие. Наверное, поэтому я не с ними».

Мария призналась, что сейчас постоянного бойфренда у неё нет.