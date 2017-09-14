Пуи и Лайович первыми выйдут на корт в полуфинале КД Франция — Сербия

В Лилле (Франция) состоялась жеребьёвка полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Франции и Сербии. 15 сентября первыми на корт выйдут Люка Пуи и Душан Лайович. Затем сыграют Жо-Вильфрид Цонга и Ласло Джере.

16 сентября состоится парная встреча Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю — Филип Краинович / Ненад Зимонич.

17 сентября пройдут поединки Жо-Вильфрид Цонга — Душан Лайович и Люка Пуи — Душан Лайович.

Мужская сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса встретится с командой Венгрии в Будапеште.