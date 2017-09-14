Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Стамбуле

Российский теннисист Евгений Донской (4) вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Стамбуле (Турция). Во втором круге он в двух сетах обыграл боснийца Мирзу Башича со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 58 минут. Уроженец Москвы 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Стамбуле Донской поспорит с представителем Италии Маттео Берретини (6).