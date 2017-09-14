Состоялась жеребьёвка матча плей-офф Кубка Дэвиса Швейцария — Беларусь

В Биле (Швейцария) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Швейцарии и Беларуси. 15 сентября первыми на корт выйдут Генри Лааксонен и Ярослав Шило. Затем сыграют Марко Кьюдинелли и Дмитрий Жирмонт.
16 сентября состоится парная встреча Адриан Бодмер / Лука Маргароли — Максим Мирный / Андрей Василевский.
17 сентября пройдут поединки Генри Лааксонен — Дмитрий Жирмонт и Марко Кьюдинелли — Ярослав Шило.
Мужская сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса встретится с венграми.