Полуфинал Кубка Дэвиса Бельгия — Австралия откроется встречей Гоффен — Миллман

В Брюсселе (Бельгия) состоялась жеребьёвка полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Бельгии и Австралии. 15 сентября первыми на корт выйдут Давид Гоффен и Джон Миллман. Затем сыграют Стив Дарси и Ник Кирьос.

16 сентября состоится парная встреча Рубен Бемельманс / Артур де Греф — Джон Пирс / Джордан Томпсон.

17 сентября пройдут поединки Давид Гоффен — Ник Кирьос и Стив Дарси — Джон Миллман.

Во втором полуфинале сыграют команды Франции и Сербии. Мужская сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса встретится с венграми.