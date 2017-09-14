Де Баккер и Веселы откроют матч плей-офф Кубка Дэвиса Нидерланды — Чехия

В Гааге (Нидерланды) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Нидерландов и Чехии. 15 сентября первыми на корт выйдут Тьемо де Баккер и Иржи Веселы. Затем сыграют Робин Хасе и Лукаш Росол.
16 сентября состоится парная встреча Таллон Грикспор / Матве Мидделкоп — Адам Павлашек / Роман Ебавы.
17 сентября пройдут поединки Робин Хасе — Иржи Веселы и Тьемо де Баккер — Лукаш Росол.
Мужская сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса встретится с командой Венгрии.