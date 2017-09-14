Рублёв: у сборной России есть возможность в будущем выиграть Кубок Дэвиса

Четвертьфиналист Открытого чемпионата США 2017 года россиянин Андрей Рублёв рассказал о восстановлении перед матчем плей-офф Кубка Дэвиса с Венгрией и согласился со словами президента ФТР Шамиля Тарпищева о том, что через несколько лет сборная России может выиграть Кубок Дэвиса. Со сборной Венгрии помимо Рублёва сыграют Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук. Игры пройдут в Будапеште 15-17 сентября.

«У меня была целая неделя в Венгрии после возвращения из США, чтобы восстановиться и потренироваться. Бывает, что прилетаешь с другого континента и тебе играть на следующий день. Это гораздо сложнее.

Не могу сказать, что я один из ведущих игроков в составе. Мы все – одна команда. Важен каждый без исключения, все стараются показать свой максимум, играя за сборную, и бьются за каждое очко. Мы все одинаково важны.

В сборной действительно в основном молодые игроки. И Карен, и Даня в топ-100, они имеют опыт встреч и побед над топовыми теннисистами. А почему бы и нет? Да, я тоже считаю, что у нас хорошая перспектива и в будущем есть возможность выиграть титул», — цитирует Рублёва официальный сайт ФТР.