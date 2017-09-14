Кузнецова: жалко, что Халеп пока не смогла стать первой ракеткой мира

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась своим мнение по поводу испанки Гарбинье Мугурусы, которая в прошедший понедельник впервые в карьере стала первой ракеткой мира.



«Конечно, мы соперницы, поэтому не могу сказать, что мы как-то тесно общаемся. Гарбинье, на мой взгляд, очень интересный человек, хотя она довольно закрыта и не очень много общается с другими теннисистками. Давно, ещё до того, как она стала хорошо играть, я не раз тренировалась с ней в Испании. Она всегда упорно работала. Поэтому могу сказать, что Гарбинье — молодец!



Жалко, конечно, что Халеп пока не смогла стать первым номером, ей в какой-то момент всего пять очков не хватило. Она так шла к этой цели, казалось, что осталось совсем немного — а она опять проигрывала какой-то важный матч, потому что сильно переживала», — сказала Кузнецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Майей Козловцевой.