Джанашия проиграл Илхану во втором круге челленджера в Стамбуле

Россиянин Шалва Джанашия (LL) во втором круге турнира серии «челленджер» в Стамбуле с призовым фондом $ 75 тыс. уступил турку Марселю Илхану со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. 25-летний представитель России, занимающий 1072-е место в рейтинге АТР, сделал 1 эйс и 6 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 5 и проиграл 5 геймов на своей подаче.

В четвертьфинале 30-летний Илхан, который располагается на 223-й позиции в мужской табели о рангах, сыграет с лидером посева тунисцем Малеком Жазири (1).