Виландер: «Большой четвёрки» больше нет, Маррея нельзя сравнивать с лучшими

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер выразил мнение, что «Большая четвёрка» в составе Роджера Федерера, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Энди Маррея прекратила существование.

«Большой четвёрки» больше нет. Эта концепция была придумана, когда Энди Маррей постоянно доходил до полуфиналов турниров «Большого шлема», но выигрывали в основном другие. Нельзя сравнивать игрока с тремя победами на Grand Slam с теми, кто выиграл 12, 16 и 19 титулов. Разница очень велика, хотя и между Марреем и другими игроками топ-10 разрыв тоже большой", — приводит слова Виландера La Tercera.