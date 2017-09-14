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Ларссон: скрывала, что я лесбиянка, поскольку боялась реакции людей

14 сентября 2017, четверг. 19:55 Теннис

29-летняя шведская теннисистка Юханна Ларссон в эфире шоу на шведском телеканале SVT объяснила, почему на протяжении нескольких лет скрывала то, что она лесбиянка.

«На самом деле у меня не было особого выбора. Нужно было или разом выложить все карты на стол, или продолжать скрываться. К счастью, ко мне не было такого пристального внимания, как, например, к Кайсе Бергквист, поэтому мне удавалось держать свою личную жизнь в тени — и я благодарна судьбе за это.

Вообще я была так сфокусирована на теннисе, что всё остальное у меня происходило позже, чем у большинства сверстниц. Любовь, сопровождающие её эмоции я откладывала в сторону, как то, что могло отвлечь меня от спорта. Внутри моей семьи мы тоже это мало обсуждали. В результате свои первые отношения я скрывала почти два года, прежде чем родственники про них узнали. Честно говоря, ходить и врать было ужасно. Помню, мама напрямую спрашивала меня, не встречаюсь ли я с девушкой, а я это отрицала — но в конце концов мне пришлось признаться, чтобы не держать всё это в себе. Мама отреагировала наилучшим образом, сказала, что в любом случае любит меня.

Ещё я боялась, что публичное признание негативно повлияет на мой имидж, отпугнёт спонсоров. Мне была необходима их поддержка, чтобы играть в теннис. Я зависела от людей и боялась того, как они отреагируют.

Первое публичное проявление чувств с моей девушкой произошло в прошлом году в Бостаде. Аманда неожиданно взяла меня за руку, и я поняла: чёрт с ним, пусть раньше это и не было официально, но теперь точно будет», — сказала Ларссон.

Источник: SVT Сообщить об ошибке
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Юханна Ларссон
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