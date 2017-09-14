Викери одержала волевую победу над Голубич во втором круге турнира в Квебеке

Американка Сачия Викери пробилась в четвертьфинал турнира в Квебеке, одержав волевую победу над швейцаркой Викторией Голубич (8) — 2:6, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Эйсов ни у одной теннисистки не было. Викери сделала две двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Голубич четыре двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.



Следующей соперницей Викери станет немка Татьяна Мария (4). В случае победы 22-летняя американка впервые в карьере выйдет в полуфинал турнира WTA.