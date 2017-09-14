Президент Федерации тенниса ЮАР: триумф Андерсона — не наша заслуга

Президент Федерации тенниса ЮАР Ричард Гловер заявил, что его организация недостаточно поддерживала финалиста US Open-2017 Кевина Андерсона.

«Поговорив с Кевином, его мамой и сотрудниками Федерации тенниса ЮАР, работающими долгие годы, я пришёл к выводу, что мы недостаточно поддерживали Кевина в период его становления. Конечно, он получал больше поддержки, чем большинство игроков, но этого всё равно было недостаточно.

Кевин и его семья пошли на серьёзные жертвы, чтобы он стал тем, кем стал сейчас. Это их триумф, а не наш", — приводит слова Гловера Sport24.