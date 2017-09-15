Надаль: быть хорошим человеком важнее всех титулов

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, какие качества особенно ценит в людях.

«Я стараюсь ко всем людям относиться уважительно. Если человек сделал всё, что мог и добросовестно относился к своей работе, то мне не в чем его упрекнуть, даже если были допущены какие-то ошибки. Я сам уважительно отношусь к людям и, конечно, хочу, чтобы и ко мне относились так же.

Моя жизнь не похожа на жизнь большинства моих друзей, но когда я возвращаюсь на Мальорку, то живу обычной жизнью и не отличаюсь от друзей. Главное — быть хорошим человеком, в конечном итоге это важнее всех титулов", — приводит слова Надаля El Mundo.