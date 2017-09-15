Типсаревич снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Серб Янко Типсаревич отказался от выступления на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября на харде в зале. Его место в основной сетке займёт литовец Ричардас Беранкис.

Таким образом, следующим в листе ожидания стал аргентинец Карлос Берлок, а вторым — россиянин Михаил Южный. Отметим, что Михаил в любом случае выступит в Санкт-Петербурге, так как получил «уайлд-кард» от организаторов. Но если ещё как минимум два участника основной сетки снимутся, то он попадёт в основу напрямую, а специальное приглашение сможет получить другой теннисист.