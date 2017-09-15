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Ван Эйтванк, сделав 10 эйсов, переиграла Эракович во 2-м круге турнира в Квебеке

15 сентября 2017, пятница. 00:35 Теннис

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк (7) вышла в четвертьфинал соревнований в Квебеке (Канада, победив новозеландку Марину Эракович в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:4). При счёте 4:5 во второй партии Элисон отыграла один сетбол.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Ван Эйтванк 10 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Эракович 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей бельгийской теннисистки станет американка Кэролайн Доулхайд (Q), которая прошла второй круг на отказе француженки Осеан Доден.

Квебек 2017. 2-й круг
14 сентября 2017 года, четверг. 22:10 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Марина
Эракович
6:4 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марина Эракович
Новости. Теннис
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