Шафаржова и Градецка разыграют путёвку в полуфинал турнира в Квебеке

Чешские теннисистки Люси Шафаржова (1) и Люция Градецка пробились в четвертьфинал турнира в Квебеке. Во втором круге Шафаржова встречалась с американкой Софьей Кенин и победила — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 62 минуты. На счету Шафаржовой 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Градецка на стадии второго круга переиграла канадскую теннисистку Бьянку Андрееску — 2:6, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Градецка подала навылет 1 раз, совершила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8.

За выход в полуфинал Шафаржова и Градецка сыграют между собой.