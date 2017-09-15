Макхэйл обыграла Мертенс, Дияс выбила Путинцеву в 1/4 финала турнира в Токио

Американка Кристина Макхэйл и представительница Казахстана Зарина Дияс (Q) вышли в полуфинал турнира в Токио. Макхэйл в четвертьфинале встречалась с бельгийкой Элисе Мертенс (3) и победила в двух сетах — 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 66 минут. На счету Макхэйл 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Дияс на стадии 1/4 финала добыла волевую победу над своей соотечественницей Юлией Путинцевой (8) — 4:6, 6:1, 6:3. Эта встреча длилась 2 часа 10 минут. Дияс подала навылет 5 раз, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал турнира Макхэйл и Дияс сыграют друг с другом.