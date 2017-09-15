Бовина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в Лас-Вегасе

Российская теннисистка Елена Бовина (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Лас-Вегасе (США). В матче второго круга 34-летняя уроженка Москвы уступила представительнице США Марии Матеас (Q) со счётом 6:7 (5:7), 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 21 минуту. Елена дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 12 двойных ошибок и 7 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Лас-Вегасе Матеас поспорит с представительницей Болгарии Елицей Костовой (8).