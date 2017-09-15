Сугита вывел вперёд сборную Японии в матче с Бразилией в плей-офф Кубка Дэвиса

Японский теннисист Юити Сугита в трёх сетах обыграл бразильца Гильерме Клезара в стартовом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в Осаке со счётом 6:2, 7:5, 7:6 (7:5). Хозяин кортов 9 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 40 невынужденных ошибок. На счету его соперника 9 эйсов, 27 виннеров, и 64 неточности.

Во втором матче противостояния сборных Японии и Бразилии встречаются Го Соеда и Тьяго Монтейро.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Осака

Япония — Бразилия — 1-0.