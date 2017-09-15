Ван Эйтванк: во 2-м сете я вела с двумя брейками, но Эракович отчаянно боролась

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Квебеке над новозеландкой Мариной Эракович со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Кэролайн Доулхайд.

«Думаю, это была отличная победа. Эракович сегодня играла отлично. Я встречалась с ней несколько недель назад на траве, и за это время она заметно прибавила. Мне сегодня пришлось нелегко. Во втором сете я вела с двумя брейками, но Марина отчаянно боролась, чтобы вернуться в игру. Она демонстрировала очень хороший теннис. Я осталась довольна победой и своей игрой.

Подготовка к турниру была не лучшей, потому что после US Open я болела неделю и не могла играть. Перед своим первым матчем здесь я не так много тренировалась. Но мне нравится играть в зале. Здесь лучшее покрытие. Мне очень нравится в Квебеке.

Противостоять Доулхайд будет непросто. У неё мощная подача и удары с форхенда. Здесь быстрое покрытие, так что мне будет нелегко. Важно будет хорошо подавать и агрессивно действовать на приёме. Сейчас я хочу насладиться победой, а завтра подумаю о четвертьфинале», — цитирует Ван Эйтванк официальный сайт тура.