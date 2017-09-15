Шафаржова: мне нужно было показать отличную игру, чтобы победить Кенин

Чешка Люси Шафаржова прокомментировала победу над американкой Софьей Кенин во втором круге турнира в Квебеке со счётом 6:4, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Люцией Градецкой.

«Софья отлично выступила на US Open, и сегодня мне было важно концентрироваться на своей подаче. Мне нужно было показать отличную игру, чтобы победить её. Молодые теннисистки иногда играют волнами, и мне нужно было действовать сосредоточенно, чтобы использовать предоставленные возможности.

Я отлично знаю Люцию, мы встречались несколько раз. Думаю, матч будет интересным. Она здорово играет здесь, уверенно подаёт и мощно бьёт с обеих сторон», — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.