Сборная Японии повела 2-0 в матче с Бразилией в плей-офф Кубка Дэвиса

Японец Го Соеда принёс сборной Японии второе очко в противостоянии с командой Бразилии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В матче, который состоялся в Осаке, он в пяти партиях одолел Тьяго Монтейро со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 6:7 (1:7), 6:4. Го 10 раз подал навылет, активно выиграл 54 очка и совершил 52 невынужденные ошибки. На счету его соперника 13 эйсов, 40 виннеров и 52 неточности.

16 сентября состоится парная встреча Бен Маклахлан / Ясутака Утияма — Марсело Мело / Бруно Суарес.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Осака

Япония — Бразилия — 2-0.