Фетт вышла в полуфинал турнира в Токио

20-летняя хорватская теннисистка Яна Фетт (Q) пробилась в полуфинал соревнований в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа. Фетт трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал соревнований в Токио хорватка поспорит с представительницей Японии Мию Като (Q). Турнир завершится 17 сентября.