Донской проиграл Берретини в четвертьфинале челленджера в Стамбуле

Российский теннисист Евгений Донской (4) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Стамбуле (Турция). В четвертьфинале он в двух сетах уступил представителю Италии Маттео Берретини (6) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Уроженец Москвы дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Стамбуле Берретини поспорит с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан, 2) — Александр Бублик (Казахстан, 5).