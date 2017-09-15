Шварцман сравнял счёт в матче Казахстан — Аргентина в плей-офф Кубка Дэвиса

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в Астане со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Четвертьфиналист US Open — 2017 трижды подал навылет, активно выиграл 28 очков и совершил 45 невынужденных ошибок. На счету Дмитрия 3 эйса, 10 виннеров и 43 ошибки.
16 сентября состоится парная встреча — Михаил Кукушкин / Александр Недовесов — Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Астана
Казахстан — Аргентина — 1-1.