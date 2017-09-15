Германия вышла вперёд в матче с Португалией, Беларусь — со Швейцарией в КД

Немец Седрик-Марсель Штебе вывел сборную Германии вперёд в противостоянии с командой Португалии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В первом матче он победил Жоау Соузу со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:0.

Во втором матче сыграют португалец Педро Соуза и немец Ян-Леннард Штруфф.

Сборная Беларуси вышла вперёд в матче с командой Швейцарии благодаря тому, что Ярослав Шило нанёс поражение Генри Лааксонену со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:3). Во втором противостоянии игрового дня встретятся Дмитрий Жирмонт и Марко Кьюдинелли.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы

Португалия — Германия — 0-1.

Беларусь — Швейцария — 1-0.