Около 20:00 по московскому времени в Будапеште начнётся второй матч противостояния сборных Венгрии и России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором Аттила Балаж сыграет с Кареном Хачановым. Раньше они никогда друг с другом не играли.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Балаж — Хачанов в Кубке Дэвиса.

В данный момент в первом матче дня Андрей Рублёв уступает Мартону Фучовичу со счётом 0-2 по партиям.

Напомним, что победитель этого противостояния в 2018 году будет играть в Мировой группе Кубка Дэвиса.