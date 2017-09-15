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Текстовая онлайн-трансляция матча Балаж — Хачанов в Кубке Дэвиса

15 сентября 2017, пятница. 19:22 Теннис

Около 20:00 по московскому времени в Будапеште начнётся второй матч противостояния сборных Венгрии и России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором Аттила Балаж сыграет с Кареном Хачановым. Раньше они никогда друг с другом не играли.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Балаж — Хачанов в Кубке Дэвиса.

В данный момент в первом матче дня Андрей Рублёв уступает Мартону Фучовичу со счётом 0-2 по партиям.

Напомним, что победитель этого противостояния в 2018 году будет играть в Мировой группе Кубка Дэвиса.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Карен Хачанов
Новости. Теннис
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