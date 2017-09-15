Цонга сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса, обыграв Джере

Жо-Вильфрид Цонга сравнял счёт в домашнем полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Франции и Сербии, обыграв Ласло Джере в трёх партиях — 7:6 (7:2), 6:3, 6:3.



Матч продолжался 2 часа 7 минут. Цонга 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, сделал 26 виннеров и 37 невынужденных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Джере 2 эйса, 2 двойные, 29 ударов навылет, 41 ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Напомним, в первом матче дня Люка Пуи в четырёх сетах проиграл Душану Лайовичу. В воскресенье теннисисты должны поменяться соперниками, а в субботу состоится парный матч, где Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю должны сыграть с Филипом Краиновичем и Ненадом Зимоничем.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Лилль

Франция — Сербия — 1-1.