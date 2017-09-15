Кар. Плишкова уволила своего тренера

25-летняя чешка Каролина Плишкова, ставшая первой ракеткой мира после Уимблдона и потерявшая лидерство по завершении US Open, где она не защитила очки за прошлогодний финал, уволила своего тренера — Давида Котыжу, сообщает Tennis.com.

В этом сезоне Плишкова выиграла три турнира — Брисбен, Доху и Истбурн. Также она была в полуфиналах «Ролан Гаррос», Индиан-Уэллса и Майами.

Чешский специалист тренировал её с конца 2016 года. Ранее он работал с другими теннисистками, выступающими за Чехию, — Люси Шафаржовой, Иветой Мельцер (Бенешова) и Петрой Квитовой. Дольше всего длилось его сотрудничество с Квитовой — с конца 2008 до начала 2016 года. Таким образом, 17 из 20 титулов, включая оба Уимблдона и Итоговый чемпионат WTA, Квитова завоевала именно под руководством Котыжи.