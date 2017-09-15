Рублёв в пяти сетах уступил Фучовичу в первом матче плей-офф Кубка Дэвиса

Мартин Фучович переиграл Андрея Рублёва в первом матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса — 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3. В середине поединка казалось, что Рублёв уже переломил ход борьбы, но в решающей партии Фучович прибавил, а Андрею не хватило сил.

Поединок продлился 3 часа 25 минут. Фучович сделал 7 эйсов, 1 двойную ошибку, 38 ударов навылет, 52 невынужденные ошибки, а также реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Рублёва 1 эйс, 4 двойные, 26 виннеров, 45 неточностей и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Во втором матче дня Карен Хачанов сыграет с Аттилой Балажем.