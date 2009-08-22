Дементьева: надеюсь, что сможем повторить матч Уимблдона

Россиянка Елена Дементьева оценила свои шансы на победу в полуфинальном матчу турнира в Торонто, где ей противостоять будет американка Серена Уильямс, вспомнив памятный матч на Уимблдоне.

«Я считаю тот матч одним из лучших в моей карьере. Даже несмотря на то что я проиграла. У меня остались очень позитивные воспоминания относительно той встречи: я пробовала добиться успеха различными способами, меняя тактику игры. Во всяком случае, это бесценный опыт.

Я надеюсь, что в Торонто будет такой же матч. Я прекрасно знаю, насколько сильна Серена, какая у неё подача. Она любит давить на соперника, начиная с первых ударов. Я хочу забыть о статусе матча и снять с себя напряжение», — приводит слова россиянки Fox Sports.