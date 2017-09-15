Конюх провели операцию на правом плече

Хорватке Ане Конюх успешно провели операцию на правом плече. Об этом теннисистка сообщила через свой «инстаграм».



«Всем привет. Просто хотела сообщить, что вчера у меня была операция, и она прошла успешно. Я проведу в больнице несколько дней, а потом начну процедуры по восстановлению! Буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку!» — написала Конюх.



Ана объявила, что сделает перерыв из-за операции, после проигрыша на старте US Open. Предполагается, что на корт она сможет вернуться через 8-10 недель, то есть в межсезонье.

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