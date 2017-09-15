Мария и Ван Эйтванк вышли в полуфинал турнира в Квебеке

На соревнованиях в Квебеке (Канада) определились первые полуфиналистки. Немка Татьяна Мария (бывшая Малек) (4) разгромила американку Сачию Викери со счётом 6:1, 6:3. Её оппонентом в борьбе за выход в финал станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк (7), которая не менее уверенно расправилась со своей соперницей, американкой Кэролайн Доулхайд (Q), — 6:2, 6:2.

Путёвки в полуфинал в верхней части сетки оспорят чешки Люси Шафаржова (1) с Люцией Градецкой и венгерка Тимя Бабош (3) с канадкой Франсуазой Абандой.