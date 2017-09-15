34 эйса помогли Кирьосу победить Дарси в полуфинале Кубка Дэвиса

Ник Кирьос сравнял счёт в гостевом полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса против Бельгии, одержав победу над Стивом Дарси в пяти партиях — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 6:1, 6:2.



Поединок продолжался 3 часа 37 минут. Кирьос сделал 34 эйса, допустил 1 двойную ошибку, 75 раз пробил навылет, сделал 66 невынужденных и использовал 6 брейк-пойнтов из 21. У Дарси было 4 эйса, 2 двойные, 32 виннера, 46 неточностей и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Брюссель

Бельгия — Австралия — 1-1.